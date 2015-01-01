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بوركينا فاسو: 16 قتيلاً في هجوم استهدف مسجداً

السبت 12 أكتوبر 2019 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوركينا فاسو: 16 قتيلاً في هجوم استهدف مسجداً


سما / وكالات/

ذكرت مصادر أمنية أن 16 شخصًا قتلوا في هجوم استهدف مسجداً في شمال بوركينا فاسو.

وأوضح مصدر خاصة لفرانس برس أن مسلحين هاجموا المسجد الكبير في سالموسي، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا على الأقل، مشيراً إلى أنَّ 13 شخصًا لقوا حتفهم فوراً، بينما قضى ثلاثة متأثرين بجروحهم في وقت لاحق.

وذكر شهود عيان أن سكان سالموسي فرّوا من منازلهم بعد العملية.

وبقيت بوركينا فاسو حتى العام 2015 في منأى من أعمال العنف التي شهدتها مالي ومن ثم النيجر، جارتاها شمالاً، لكن متشددين بدأوا بالتغلغل داخل المناطق الشمالية ومن ثم الشرقية قبل تهديد حدودها الجنوبية والغربية.

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