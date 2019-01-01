حمادة: سعر أسطوانة الغاز للمستهلك في قطاع غزة 59 شيكلاً

غزة / سما /

أكد رئيس لجنة الغاز في جمعية شركات البترول والغاز، سمير حمادة،ان سعر أسطوانة الغاز للمستهلك في قطاع غزة 59 شيكلاً، موضحا ان الهيئة العامة للبترول هي التي تحدد سعر أسطوانة الغاز، ومرجعا أسباب التذبذب الذي حصل في أسعار اسطوانة الغاز خلال الأيام القليلة الماضية الى عدم متابعة الجهات المختصة.

وقال حمادة في تصريح صحفي: تخطر الهيئة الشركات بأسعار البترول والغاز، في 31 من نهاية كل شهر، أو في بداية الشهر، حيث تلتزم شركات البترول والغاز بالأسعار.

واضاف رئيس لجنة الغاز: في الأيام الأخيرة، كان هناك تذبذب في أسعار الغاز بالتحديد، بسبب أن الجهات المختصة رفعت يديها عن المتابعة، خاصة فيما يتعلق بالأسعار، وانتشار ما وصفها "العشوائيات"، وهي قنابل موقوتة، وهذا أدى إلى تذبذب الأسعار، وجعل الأسعار غير موحدة.

وأكد حمادة على أنه في الأسبوع الماضي، كان هناك قرار من المسؤولين في قطاع غزة، بالالتزاك بالأسعار للموزع والمستهلك، بمعنى أن الموزع يقوم بتعبئة الأسطوانة من المحطة، بـ (54 شيكلاً)، والموزع يسلمها للمستهلك بـ (59 شيكلاً).

وأضاف: هذه هي الأسعار المعلنة من الهيئة العامة، ونحن نتمنى أن يلتزم الجميع بها، مشيراً إلى "أننا دفعنا ثمناً كبيراً بسبب هذا التذبذب في الآونة الأخيرة"، خاصة وأن الأسعار كانت غير مرضية، وكانت هناك خسائر تكبدتها الشركات.