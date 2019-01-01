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"حماس" ترد على تصريحات رئيس الموساد وتفاصيل عمليات الاغتيال الخارجية

السبت 12 أكتوبر 2019 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" ترد على تصريحات رئيس الموساد وتفاصيل عمليات الاغتيال الخارجية


غزة / سما /

قال المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم، إن اعتراف رئيس جهاز الموساد الاسرائيلي، المكلف بالعمليات في الخارج، عن قيامه بعمليات اغتيال ضد نشطاء المقاومة، يؤكد انتهاك الاحتلال لسيادة الدول، واعتداءه على حرمة أراضيها، لافتًا إلى أن الاحتلال يتصرف ككيان متمرد على القانون الدولي.

وأوضح قاسم في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن المقاومة الفلسطينية هي حق مشروع للشعب، منوهًا إلى أنه يجب على الأمة بكل مكوناتها دعمها بكل السبل الممكنة.

وبين أن جرائم الاحتلال داخل فلسطين وخارجها، لن تسقط بالتقادم، ولن توقف مقاومتنا، وسنغلق الحساب الكامل مع الاحتلال بتحريرنا لكامل أرضنا ومقدساتنا.

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