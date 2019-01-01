  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"جهنم على الأرض"... "كان" العبرية تصف اليوم الأول لحرب أكتوبر 73

السبت 12 أكتوبر 2019 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
"جهنم على الأرض"... "كان" العبرية تصف اليوم الأول لحرب أكتوبر 73


القدس المحتلة / سما /

قارنت قناة عبرية بين الواقع الحقيقي قبل حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973، وما بعدها مباشرة.

وأذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم السبت، مقتطفات صغيرة من اللحظات الأولى لحرب أكتوبر 73، في مقارنة للفترة التي سبقت الحرب وما بعدها مباشرة، نتيجة لمجريات الحرب نفسها.

وأفادت القناة العبرية بأنه بمناسبة مرور 46 عاما على حرب أكتوبر 73، فإن الواقع الذي سبق السادس من أكتوبر يختلف كثيرا عن اليوم التالي له، واصفة هذا الواقع بأنه "جحيم مؤلم جدا".

وأوردت القناة أن تسجيلات الجنود الذي كانوا على خط بارليف على الجانب الشرقي لقناة السويس، كانوا يقضون وقتا طيبا وممتعا، حيث وصفه بـ"وقت من السماء على الأرض"، ولم يؤمنوا أبدا بأنه سيصبح "جهنم على الأرض".

وأكدت القناة العبرية أن القيادات الإسرائيلية أبلغوا جنودهم أنه بإمكانهم جلب ملابس السباحة ومعدات الصيد وقراءة الكتب، وبأنهم سينعمون بالجنة على الأرض، ولكنهم عاشوا الجهنم على الأرض في السادس من أكتوبر 73.

الأكثر قراءة اليوم

الصحة تصدر توضيح هام حول سبب وفاة مرح العيساوي

مصادر: مصر أفرجت عن 30 عنصراً من الجهاد الإسلامي

ترامب يوقع قرارا بفرض عقوبات كبيرة جدا على تركيا

عائلة العيساوي تنفي ما ورد في بيان وزارة الصحة حول وفاة ابنتهم

مقتل الأمينة العامة لـ"حزب سوريا المستقبل" وسط معارك "نبع السلام"

مقايضات بوتين – نتنياهو: هاكر روسي مقابل حائزة مخدّرات اسرائيلية

صلاح يثير الجدل بنشره صورا مثيرة مع عارضة أزياء عالمية (شاهد)

الأخبار الرئيسية

14

موقع عبري يكشف صواريخ كروز الإيرانية تشكل التحدي الأكبر لأنظمة الدفاع الإسرائيلية

ناقلة

السعودية تكشف تفاصيل حادثة ناقلة النفط الإيرانية قبالة سواحل جدة

الجامعة العربية تدين العدوان التركي على سوريا و تحمل أنقرة مسؤولية تفشى الأرهاب

الديمقراطية تعلق على تصريحات اردان الاخيرة حول السماح للمستوطنين بالصلاة بالحرم القدسي

ملحم يحدد موعد الإعلان عن صرف مستحقات موظفي السلطة