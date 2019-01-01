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إصابة 7 جنود مصريين إثر تفجير مدرعتين

السبت 12 أكتوبر 2019 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 7 جنود مصريين إثر تفجير مدرعتين


القاهرة /سما/

أصيب سبعة جنود من قوات الامن المصري، السبت، إثر حادثي تفجير وقعا بمدينتي رفح وبئر العبد شمالي سيناء.

وقالت مصادر أمنية وطبية: "إن الانفجار الاول وقع بمدينة رفح حال تمشيط مدرعة لمنطقة غرب رفح، فيما فجّر مسلحون عبوة ناسفة عن بعد ما أسفر عن إصابة مجندين بشظايا متفرقة بالجسد".

وأضافت المصادر أن "تفجيرا آخر استهدف مدرعة أمنية حال تمشيطها لأحدى المناطق بمدينة بئر العبد، وقد فجر مسلحون عبوة ناسفة عن بعد ما أسفر عن أصابة 5 جنود بشظايا متفرقة بالجسد وتم نقل المصابين الي المستشفى العسكري بالعريش بينهم حالات حرجة".

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