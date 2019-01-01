عودة: طريق اجتثاث العنف لا تزال طويلة

القدس المحتلة / سما /

قال أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، اليوم السبت، إن الطريق لاجتثاث العنف في الوسط العربي لا تزال طويلة.

وأكد عودة في ذات الوقت في تغريدة له بالعربية عبر تويتر، على أن التكاتف والتعامل بحزم ضد هذه الظاهرة سيضمنان الغلبة للسواد الأعظم من الجمهور العربي على شرذمة المجرمين. كما نقلت عنه قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية.

وأشار إلى أن الأحداث الليلة الماضية كانت دانية وأدت لمقتل شخص وإصابة في 4 عمليات إطلاق نار منفصلة. مضيفًا "إن شرذمة من المجرمين مسؤولة عن عدم الشعور بالأمن في المجتمع".

من جانبه عزا النائب عن القائمة يوسف جبارين الوضع الفظيع في المجتمع العربي إلى غياب التواجد الشرطي الفعلي في التجمعات السكانية العربية والإهمال المتواصل لسلطات تطبيق القانون.

واعرب جبارين عن اعتقاده بوجوب جمع السلاح غير القانوني والقضاء على عصابات الاجرام وتخصيص موارد للتربية والرفاه، بما يشمل التركيز على الاحداث الذين يعيشون في ضائقة والأشخاص المصنفين في دائرة الخطر.