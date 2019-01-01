جامعة القدس تحتفل باطلاق ماجستير "الاعلام الرقمي والاتصال" الوحيد في فلسطين

القدس المحتلة / سما /

احتفلت جامعة القدس بإطلاق برنامج ماجستير"الاعلام الرقمي والاتصال" الأول والوحيد من نوعه في فلسطين، وذلك برعاية وحضور رئيس الجامعة أ.د. عماد أبو كشك، وذلك خلال حفل اقيم في معهد الاعلام العصري في مدينة رام الله بحضور اساتذة وطلبة البرنامج.

واشار أبو كشك، خلال كلمته، عن المسؤولية المضاعفة التي تقع على عاتق الاعلاميين، باعتبارهم المسؤولين عن المحافظة على هذه المهنة السامية التي تتعرض الى تقويض بسبب اقتحام الاخبار الكاذبة fake news لفضاء المعلومة، والتي يفاقمها انحدار السلوك المهني وتخلي العديد من المنصات عن اخلاقيات مهنة الصحافة، هذه المهنة التي تعتبر من ضمانات الدولة الديمقراطية، الأمر الذي يضع على عاتق حراس هذه المهنة المحافظة عليها وحمايتها من ما بات يشوبها، لايصال الحقيقة للجمهور.

وأضاف أبوكشك، هذه المسؤولية مضاعفة على الصحفي الفلسطيني في ظل محاولات طمس القضية الفلسطينية من الوعي العام في العالم، وترويج الروايات المحرفة عن تاريخ وواقع فلسطين، باعتبار الصحفيين الفلسطنيين رسل لهذه القضية في ايصال رسالة شعبنا، والمحافظة على الرواية الحقيقية لفلسطين وشعبها، الأمر الذي دعانا في جامعة القدس الى تأسيس هذا البرنامج النوعي، الذي يسعى الى تزويد الباحث الإعلامي بالأدوات والمهارات اللازمة للعمل والتأثير في الفضاء الرقمي، الذي بات الحاضن شبه الوحيد للاعلام في عالم اليوم.

وأوضح أبو كشك ان هذا البرنامج جاء ليخوض في أبحاث متخصصة في المجال الاعلامي المتطور، حيث بات خريج الإعلام الرقمي أمام مجموعة واسعة من الخيارات المهنية المتعددة، مشيرا الى أن جامعة القدس شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً على المستوى العلمي والأكاديمي، وسعت الجامعة في خططها الى التوازن في طرح المساقات بما يتناسب والسوق المحلي، بإطار علمي يحمل في طياته كل ما هو جديد يتواءم مع التطور العالمي بشكل شمولي.

ويهدف البرنامج الذي يقوم على تدريسه نخبة من اساتذة الاعلام المحليين والعالميين، الى تعزيز ثقافة الانتاج المعرفي في مجال علوم الإعلام الرقمي، وإنشاء نواة صلبة للبحث العلمي المتعلق بالإعلام الرقمي والاتصال والثقافة الرقمية، بالإضافة الى تخصيص ميزانية لتمويل البحث العلمي للبرنامج، تحت إشراف نخبة من أكاديميين مرموقين دائمين وزائرين.

ويشتمل البرنامج على مواضيع متعددة، وهي صحافة البيانات وتحليل محتوى منصات التواصل الاجتماعي، انثروبولوجي الإعلام الرقمي، تطوير مهارات الكتابة المتخصصة للإعلام الرقمي، رسم السياسات الإعلامية، التواصل والتحليل البصري والسيمياء، إدارة وتنسيق فعاليات العلاقات الإعلامية، إدارة وتطوير المواقع الالكترونية وتنظيم الحملات وإدارة الأزمات إعلامياً، قيادة فريق إعلامي، تطوير مهارات الناطق الإعلامي الرسمي، وقوانين الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية ذات العلاقة للإحاطة بمنظومة قوانين وأخلاقيات المجال.

تجدر الإشارة أن جامعة القدس تعمل كل عام على استحداث تخصصات جديدة تضيف قيمة نوعية وعلمية اضافية للبرامج المتنوعة والمتميزة الموجودة فيهابالاضافة الى انها قامت بتوفير كل ما يلزم من تجهيزات وكوادر تدريسية لهذا لبرنامج المطروح، حيث سيكون مكان الدراسة للبرنامج في مقر معهد الاعلام العصري بمدينة البيرة.