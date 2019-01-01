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33 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 99 مطلوبا الأسبوع الماضي

السبت 12 أكتوبر 2019 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
33 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 99 مطلوبا الأسبوع الماضي


أريحا /سما/

تنقل اكثر من 33 الف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 99 مطلوبا جنائياً.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (17127) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (16474) شخصا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

وأشارت الي أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (99) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .

وأضافت، أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق ل (13) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية ، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (12) مواطنا خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية .

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