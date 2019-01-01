البرلمان العربي: استقرار العالم العربي يتم بانهاء الاحتلال الإسرائيلي

بلجراد /سما/

اكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي على رأس وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي في الدورة (141) للاتحاد البرلماني الدولي والتي تعقد تحت عنوان (الأدوار والآليات البرلمانية ومساهمة التعاون الإقليمي لتعزيز القانون الدولي) على أن أكبر التحديات التي تواجه أمن واستقرار العالم العربي هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في فلسطين، وما تشهده منطقة الخليج العربي من تصعيد خطير من خلال استهداف السفن وضرب المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية بهدف تعطيل إمدادات الطاقة العالمية والتأثير على أسعار النفط عالمياً، واطماع الدول الإقليمية في التوسع في العالم العربي والتدخل في شؤونه الداخلية.

وسيطالب رئيس البرلمان العربي في كلمته أمام رؤساء وممثلي برلمانات شعوب العالم بالعمل الحقيقي الجاد للوصول لرؤية برلمانية تصنع السلام وتُحافظ عليه، وتدعم الالتزام بالقانون الدولي.