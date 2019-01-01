  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محيسن: الشعوب لن تتحرر الا بالبندقية ولكن الظروف فرضت علينا المقاومة الشعبية

السبت 12 أكتوبر 2019 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
محيسن: الشعوب لن تتحرر الا بالبندقية ولكن الظروف فرضت علينا المقاومة الشعبية


رام الله / سما /

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض التعبئة والتنظيم جمال محيسن: " إن الشعوب لن تتحرر الا بالبندقية ولكن الظروف فرضت علينا المقاومة الشعبية ويجب دعمها بكافل السبل المتاحة".

وأضاف "محيسن" خلال كلمة ألقاها في مؤتمر فتح الأول للمقاومة الشعبية، والمنعقد في رام الله، اليوم سبت بدعوة من حركة فتح وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن وضع المقاومة الشعبية عند الشعب الفلسطيني مختلف عن كل العالم، لاسيما وأن اسرائيل أداة لتحقيق أهداف الولايات المتحدة في المنطقة، في حين أن الانتفاضة الاولى كانت مزيجًا بين المقاومة الشعبية والمقاومة المسلحة ويجب الاستفادة من التجربة السابقة.

وأكد، أن المقاومة الشعبية ليست فقط ملقاة على عاتق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يجب على الجميع الانخراط في المقاومة الشعبية المقاومة الشعبية أصبحت استراتيجية و يجب وضع كل الإمكانيات لتنفيذ برنامج المقاومة الشعبية.

ودعا محيسن للانتقال بمبادرة المقاومة الشعبية إلى التطبيق العملي، لمنع المستوطنين من السير عن الشوارع بدون استخدام الرصاص هناك عدة طرق بالمقاومة الشعبية لمنعهم من التحرك بحرية على أرضنا المحتلة.

وأشار محيسن إلى أن أشكال المقاومة عديدة ومتنوعة، مبرقًا بالتحية للجان المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة العالمية، وشد على أيديهم بوجوب منع البضائع الاسرائيلية من الدخول للأراضي المحتلة، ومن الواجب مواجهتها بوضع اليافطات باللغة العربية على واجهات المحال التجارية.

واعتبر، أن أكل المستوطنين في المطاعم العربية وتصليح سيارات المستوطنين في مناطق السلطة الفلسطينية هو تطبيع مع الاحتلال ومن الواجب مواجهته، لافتًا إلى أن المبادرة هي أساس العمل في المقاومة الشعبية ويجب خلق مبادرات جديدة للمقاومة الشعبية وسنكون أوفياء لشهدائنا و سنحقق أحلامهم بالفعل وليس بالقول .

الأكثر قراءة اليوم

مصادر: مصر أفرجت عن 30 عنصراً من الجهاد الإسلامي

الصحة تصدر توضيح هام حول سبب وفاة مرح العيساوي

ترامب يوقع قرارا بفرض عقوبات كبيرة جدا على تركيا

مقايضات بوتين – نتنياهو: هاكر روسي مقابل حائزة مخدّرات اسرائيلية

إردان: "حريّة عبادة" لليهود في المسجد الاقصى قريبًا

صلاح يثير الجدل بنشره صورا مثيرة مع عارضة أزياء عالمية (شاهد)

الجيش الإسرائيلي يقرر تغيير خطته بعد سحب أميركا جنودها من سوريا

الأخبار الرئيسية

ملحم يحدد موعد الإعلان عن صرف مستحقات موظفي السلطة

فيديو.. اشتية: مستشفيات مصر ستكون بديلة عن مستشفيات إسرائيل

عائلة العيساوي تنفي ما ورد في بيان وزارة الصحة حول وفاة ابنتهم

في رسالة للموظفين.. غوتيريش: الأمم المتحدة تواجه أسوأ أزماتها المالية منذ سنوات

الاحتلال يقرر نشر مئات الجنود في الداخل المحتل ويدعو لتسليم الاسلحة