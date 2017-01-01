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الإفراج عن القيادي في حماس فازغ صوافطة من طوباس

السبت 12 أكتوبر 2019 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإفراج عن القيادي في حماس فازغ صوافطة من طوباس


طوباس /سما /

 أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم عن القيادي في حماس فازع صدقي صوافطة (48 عاماً) وذلك بعد اعتقال إداري قرابة العام.

يذكر أن القيادي صوافطة يستهدفه الاحتلال بالاعتقال والاستدعاء بشكل مستمر، حيث بلغ مجموع ما أمضاه في سجون الاحتلال أكثر من (18 عاماً)، وقد تم اعتقاله بعد أقل من عام عن آخر اعتقالٍ له في شهر أكتوبر من عام 2017، والذي أمضى خلاله ستة أشهر في الاعتقال الاداري.

تجدر الإشارة إلى أن القيادي صوافطة متزوج ولديه أربعة أبناء، ويعتبر أحد وجهاء مدينة طوباس، وهو أسير محرر أمضى عدة اعتقالات تحت قانون الاعتقال الإداري التعسفي.

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