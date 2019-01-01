ظريف: إيران تعرض الوساطة بين تركيا وأكراد سوريا

طهران /وكالات /

طهران ـ وكالات: عرضت إيران اليوم السبت إدخال الأكراد السوريين والحكومة السورية وتركيا في محادثات لفرض الأمن على الحدود التركية السورية بعد توغل عسكري تركي في شمال سوريا يستهدف قوات كردية.

وفي معرض تقديم عرض الوساطة، أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى اتفاق أمني جرى التوقيع عليه قبل 21 عاما ويلزم دمشق بعدم إيواء مسلحي حزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا مسلحا ضد الدولة التركية منذ عقود. وتقول تركيا إن ذلك الاتفاق لم ينفذ أبدا.

وقال ظريف في تغريدة “اتفاق أضنة بين تركيا وسوريا، الذي لا يزال ساريا، يمكن أن يشكل سبيلا أفضل لتحقيق الأمن… يمكن لإيران المساعدة في جمع الأكراد السوريين والحكومة السورية وتركيا حتى يتسنى للجيش السوري حراسة الحدود مع تركيا”.

وتضمنت التغريدة بعضا مما ورد في مقابلة أجراها ظريف مع محطة (تي.آر.تي) التركية الرسمية.

ومن جهة أخرى دان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف العقوبات الأمريكية على بلاده، معتبرا أن نظيره الأمريكي مايك يومبيو ارتكب جريمة حرب بحق إيران.

وقال ظريف في حوار خاص أجرته معه قناة “تي آر تي”: “الولايات المتحدة فرضت عقوبات صارمة على الشعب الإيراني. نحن نعتبر فرض العقوبات إعلانا للحرب… بدأت أمريكا الحرب ضد إيران… الضغط المشدد هو الإرهاب الاقتصادي بعينه”.

وأكد أن بومبيو أعلن صراحة أنه إذا كانت إيران تريد أن يأكل شعبها، فعليها أن تتبع الولايات المتحدة.

وتابع: “هذا كان عنوان تصريحه لموقع “نيوزويك”. الآن ابحثوا عن معنى الإرهاب في أي كتاب قانوني تريدونه أو حتى في غوغل، ستجدون في كل مكان أنه بلطجة أو ممارسة للظلم بحق المواطنين العاديين لتحقيق أهداف سياسية”.

وأضاف: “يقول بومبیو إن إيران بحاجة إلى تغيير سياساتها لكي يأكل شعبها. إن عمل أمريكا هذا هو إجبار وغطرسة ضد المواطنين العاديين لتغيير سياسة ما. هذا هو معنى الإرهاب. وقوله هذا يتضمن الإرهاب بواسطة التجويع، وهذا يعد أيضا جريمة حرب، ويتعين على بومبیو تعيين محام جيد لنفسه”.