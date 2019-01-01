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أغرب مباراة في تاريخ كرة القدم

السبت 12 أكتوبر 2019 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
أغرب مباراة في تاريخ كرة القدم


وكالات / سما /

تعادل منتخب مصر الأولمبي مع نظيره الجنوب إفريقي (1-1)، في مباراة ودية شهدت جدلا واسعا, نظرا لاستخدام قوانين غير متعارف عليها في كرة القدم.

ولاقت المباراة التي لم تتم إذاعتها تلفزيونيا بناء على رغبة شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر لفرض أجواء من السرية على خطة لعبه، موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي اعتبرها روادها أغرب مباراة في تاريخ كرة القدم.

البداية كانت بإقامة اللقاء على مدار 3 أشواط، مدة كل شوط 30 دقيقة، بدلا من المتعارف عليها في المباريات الودية للمنتخبات.

وشهد اللقاء إجراء كلا المنتخبين, 10 تغييرات، وهو أمر مألوف عليه خلال المباريات الودية حول العالم.

بينما كانت اللقطة الأكثر غرابة في اللقاء، والتي واجهت سخرية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما حدث عقب إشهار محمد معروف حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب من مصر وآخر من جنوب إفريقيا، حيث أشرك كلا المدربين لاعبا بديلا، لتكتمل تشكيلة المنتخبين بـ11 لاعبا من جديد.

#كرة القدم

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