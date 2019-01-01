اشتية : سنمنع بأجسادنا دخول جيش الإحتلال مناطق "A" ومستعدون للذهاب لغزة

رام الله / سما /

صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية، السبت، بأن الفلسطينيين سيتصدون بأجسادهم لدخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى مناطق "A" الخاضعة للسلطة الفلسطينية.

وقال شتية لصحيفة "القدس" الفلسطينية، إن إسرائيل "تتوغل في أراضي السلطة الفلسطينية، على الرغم من أن الاتفاقات الموقعة بين الطرفين لا تسمح بذلك. نحن سنغير هذا الوضع الراهن".

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني: "سنمنع دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي الى مناطق A ليس بالعنف بل بأجسادنا".

وبشأن الانتخابات التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس، قال اشتية إن "أمامها عقبتان الأولى في غزة، حيث إن على حماس الموافقة على إجرائها، والثانية متعلقة بالعراقيل التي ستفرضها إسرائيل لمنع إجراء الانتخابات في القدس".

وأكد أن "السلطة مستعدة للذهاب إلى قطاع غزة غدا على أرضية الاتفاق الذي تم توقيعه بيننا وبين حركة حماس، فمنظورنا للمصالحة مبني على شرعية واحدة وقانون واحد ونظام قضائي واحد وسلاح واحد، بينما منظور حماس للمصالحة مبني على التقاسم الوظيفي".