رام الله : انطلاق أعمال مؤتمر "فتح" الأول للمقاومة الشعبية

رام الله / سما /

انطلقت، اليوم السبت، أعمال مؤتمر حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" الأول للمقاومة الشعبية، بمشاركة أعضاء من اللجنة المركزية، ومن المجلس الثوري، وممثلين عن الأقاليم والقرى الفاعلة، ومن لجان المقاومة الشعبية في مختلف المناطق.

وقال نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول في كلمته"إن المقاومة بكل أشكالها حق مشروع للشعوب المحتلة، والمقاومة الشعبية في هذه المرحلة بالذات لها دور في حشد العالم لجانب الحق الفلسطيني".

وأضاف العالول: أبناء "فتح" دائما في مقدمة المقاومة، ولا بد من استمرارها، لتشكل دافعا وضغطا لإنهاء الاحتلال، موضحا أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تتطلب مقاومته، وقرار المقاومة الشعبية قد تم اتخاذه على المستويات كافة، سواء من خلال مقاطعة بضائعه الى المقاومة الشعبية في الميدان.

وأكد أن التناقض الأساسي مع الاحتلال، وأي تناقض آخر هو ثانوي يحل بالحوار، وأي خلاف داخلي يجب ألا يضعف موقفنا في ممارسة المقاومة الشعبية.

ودعا إلى تبني كل ما يصدر عن هذا المؤتمر لتفعيل المقاومة الشعبية، مشددا على ضرورة التأثير والضغط بكافة الوسائل لإنهاء الاحتلال.

وقال العالول: يجب أن يكون هناك مؤتمر لكل المكونات الشعبية والوطنية لتسخين الميدان، وبعد الضغوطات التي تمارس لتصفية قضيتنا، لا نملك سوى مقاومتنا الشعبية، وسنبذل جهدا لتحقيق الوحدة الوطنية، كون الانقسام أضر بقضيتنا كثيرا.

وأضاف أن الانتخابات جزء وشكل من محاولة إنهاء الانقسام، وسنلجأ لصندوق الاقتراع ونتيجته ملزمة للجميع.

بدوره، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض التعبئة والتنظيم جمال المحيسن "إن وضع المقاومة الشعبية لدى شعبنا مختلف عن باقي العالم، وهي لا تقع على عاتق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فقط، ولكن الجميع مطالب بأن ينخرط فيها، لأنها أصبحت استراتيجية، ويجب أن تسخر كل الإمكانيات لتنفيذ برامجها.

وشدد على ضرورة نقل مبادرة المقاومة الشعبية على الشارع، لمنع المستوطنين من السير في الشوارع.

يتبع...

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