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ملحم يحدد موعد الإعلان عن صرف مستحقات موظفي السلطة

السبت 12 أكتوبر 2019 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم يحدد موعد الإعلان عن صرف مستحقات موظفي السلطة


رام الله / سما /

أكد إبراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة  اليوم السبت ، ان الحكومة بصدد صرف مستحقات رواتب موظفي السلطة قريبًا عبر البنوك.

وقال ملحم أنّ الأمور ستتضح بعد اجتماع حكومة اشتية الأسبوعي بعد غد الاثنين ، مشيراً الى أن الأزمة المالية لدى الحكومة ما تزال قائمة.

وأوضح ملحم أن الحكومة وجّهت تعليمات لوزارة المالية ببدء صرف مستحقات الموظفين والتي قد تتمّ ما بين شهرين أو ثلاثة أشهر.

واشار الى أن الترتيبات جارية لصرف المستحقات وسيتم الإعلان عن ذلك من قبل وزارة المالية بعد الانتهاء من الإجراءات والأمور الفنية.

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