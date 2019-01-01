ملحم يحدد موعد الإعلان عن صرف مستحقات موظفي السلطة

رام الله / سما /

أكد إبراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة اليوم السبت ، ان الحكومة بصدد صرف مستحقات رواتب موظفي السلطة قريبًا عبر البنوك.

وقال ملحم أنّ الأمور ستتضح بعد اجتماع حكومة اشتية الأسبوعي بعد غد الاثنين ، مشيراً الى أن الأزمة المالية لدى الحكومة ما تزال قائمة.

وأوضح ملحم أن الحكومة وجّهت تعليمات لوزارة المالية ببدء صرف مستحقات الموظفين والتي قد تتمّ ما بين شهرين أو ثلاثة أشهر.

واشار الى أن الترتيبات جارية لصرف المستحقات وسيتم الإعلان عن ذلك من قبل وزارة المالية بعد الانتهاء من الإجراءات والأمور الفنية.