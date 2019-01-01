المكسرات تحميك من زيادة الوزن

وكالات / سما /

كشفت دراسة جديدة أنه على الرغم من ارتفاع السعرات الحرارية في المكسرات، فإن تناول مقدار منها يوميا قد يساهم في الحد من زيادة الوزن لا سيما عندما تكون بديلا عن أغذية ذات فائدة صحية أقل.

وأجرى الباحثون دراستهم على 126 ألفا و190 من البالغين الأصحاء في منتصف العمر لمدة تراوحت بين 20 و24 عاما. وفي البداية كان المشاركون يتمتعون بوزن صحي أو لديهم زيادة طفيفة في الوزن. وبنهاية الدراسة أصبح نحو 17% من المشاركين يعانون من السمنة.

وقال الباحثون في دورية الطب البريطانية إن الأشخاص الذين يزيد مقدار ما يتناولونه من مكسرات إلى نحو 14 غراما يوميا تقل احتمالات إصابتهم بالبدانة بنسبة 3%.

وأضافوا أن تناول الجوز يوميا بكمية مماثلة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة 15%، في حين يرتبط تناول مكسرات مثل الكاجو واللوز بانخفاض احتمالات الإصابة بالسمنة 11%.

وقالت الدكتورة ديردري توبايس الأستاذة بكلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن والمشرفة على الدراسة، إن زيادة نسبة المكسرات في الغذاء اليومي قد تساعد في الحفاظ على وزن صحي بطرق عدة.