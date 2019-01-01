فيديو مسرب لحاسوب غوغل الجديد "بكسل بوك غو"

وكالات / سما /

كشف تسريب جديد نشره موقع "9 تو5غوغل" عن المواصفات الكاملة لحاسوب غوغل القادم من فئة "كروم بوك" المسمى "بكسل بوك غو" (Pixelbook Go).

وتظهر الصور جهاز حاسوب محمول نموذجي بغطاء علوي وتصميم مماثل لتصاميم بعض هواتف "بكسل"، وغطاء سفلي ذي سطح مموج وبلون أغمق.

وتتشابه لوحة مفاتيح الجهاز الجديد مع لوحة مفاتيح الطراز السابق، في حين أن مكبرات الصوت الأمامية قادرة على إخراج الصوت بجودة عالية.

كما توجد منافذ "يو.أس.بي-سي" على كل جانب، مع ضوء "أل.أي.دي" للشحن، ومنفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ملم على اليسار.

ويأتي الجهاز الجديد بمعالجات إنتل من فئة "كور أي5" و"كور أي7" و"كور أم3"، وبذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 أو 16 غيغابايت.

كما يأتي بذاكرة تخزين بسعة 64 غيغابايت أو 128 غيغابايت أو 256 غيغابايت، وكاميرا أمامية بدقة 2 ميغابكسل، وبدقة 1080 بكسل عند 60 إطارًا في الثانية.

وزود الجهاز بشاشة بقياس 13.3 بوصة وتعمل باللمس بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 وبدقة عالية أو بدقة "4 كي".

كما يحتوي الجهاز على رقاقة الأمان "تيتان سي"، إلى جانب "واي فاي" عادي وبلوتوث، مع خيارين للون الأسود والزهري.

يذكر أن هناك أشياء مفقودة في الجهاز الجديد، مثل قارئ بصمات الأصابع، وقلم "بكسل بوك" الإلكتروني.

ولم تتمتع أجهزة الحاسب المحمولة السابقة من غوغل من فئة "بكسل بوك" بشعبية كبيرة في الماضي، ويُفترض أن لا يكون "بكسل بوك غو" الجهاز الوحيد الذي ستعلن عنه غوغل في حدثها يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في مدينة نيويورك، إذ يتوقع أن تعلن عن تشكيلة هواتف بكسل الجديدة، إلى جانب الجيل الثاني من مكبر الصوت الذكي "نست ميني".