"أبل" تحذف تطبيقات تدعم احتجاجات

وكالات / سما /

في قرار اعتبره جمهورها بأنه صادم، حذفت شركة "أبل" الأمريكية، كافة التطبيقات التي تدعم الاحتاجات الراهنة في هونغ كونغ، من متجرها الرسمي "آب ستور".

ومن أبرز التطبيقات التي حذفتها "أبل"، HKmap.live، وهو تطبيق خرائط ينبه المتظاهرن بأماكن تواجد الشرطة، وكذلك الأماكن التي يغلق فيها شوارع لمنع تدفق الاحتجاجات.

وبررت شركة "أبل" في بيان لها، حذفها للتطبيق، بعد تلقيها شكاوى من جانب العديدين بشأنه، واتضح أنه بعد التحقيق أنه يتم استخدامه لاستهداف رجال الشرطة ونصب الكمائن لهم، وتهديد السلامة العامة، وقد تبين أن الخارجين عن القانون يستخدمونه لإيقاع السكان في المناطق التي يعلمون أنه لا يوجد فيها تطبيق القانون.

وأشارت "أبل" في البيان، أن تطبيق "HKmap.live، ينتهك الإرشادات والقوانين المحلية.

وهاجمت صحيفة "تشاينا ديلي" الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني، قرار "أبل"، أمس الأربعاء، بقولها "لا أحد يريد جر أبل إلى الاضطرابات في هونغ كونغ. لكن الناس محقون عندما يعتقدون أن أبل تخلط بين الأعمال والسياسة وحتى الأعمال غير القانونية".

وأضافت الصحيفة الصينية أنه "على أبل أن تفكر في عواقب قرارها المتهور وغير الحكيم".

وانطلقت شرارة الاحتجاجات في هونغ كونغ، في يونيو/ حزيران، بسبب مشروع قانون سحبته هونغ كونغ فيما بعد وكان سيقضي بتسليم المشتبه بهم في ارتكاب جرائم إلى الصين لمحاكمتهم. لكن الاحتجاجات تطورت منذ ذلك الحين إلى حراك أوسع نطاقا ينادي بالديمقراطية.