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لاعب الطواحين السابق مديرا فنيا للعودة

السبت 12 أكتوبر 2019 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب الطواحين السابق مديرا فنيا للعودة


الوسطى / سما /

أعلن نادي العودة المنافس في دوري الدرجة الثالثة فرع "الوسطى والجنوب", تعيين خالد النجار مديرا فنيا لفريق كرة القدم, استعدادا للمسابقة في ديسمبر المقبل.

وأكد العودة, أن النجار سيبدأ تدريباته الأولى مع العودة خلال الفترة القريبة المقبلة, للوقوف على مستوى اللاعبين قبل انطلاق الدوري.

ويتطلع النادي الواقع شرق خانيونس جنوب القطاع, للعودة إلى الدرجة الثانية من جديد, والتي غادرها الموسم الماضي.

يشار إلى أن النجار لعب سابقا مع أندية اتحاد خانيونس "الطواحين", والأقصى, والمشتل, قبل أن يعتزل كرة القدم كلاعب منذ عامين, ويأمل أن يقود العودة للرجوع للدرجة الثانية.

#نادي العودة #اتحاد خانيونس

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