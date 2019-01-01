لاعب غزي يناشد اتحاد الكرة بتخفيض عقوبته

غزة / سما /

طالب فضل قنيطة لاعب نادي خدمات الشاطئ, الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, بتخفيض عقوبة الإيقاف سنة ميلادية, التي فرضت عليه عقب نهاية الأسبوع السادس من دوري الدرجة الممتازة.

وقال قنيطة إن كرة القدم مصدر رزقه الوحيد, مبينا أن هذه العقوبة ستجعله يعاني لإعالة عائلته المكونة من 9 أشخاص.

وبيّن أنه الشخص الوحيد الذي يصرف على أسرته وأشقائه في المنزل, كاشفا عن مرور عائلته بوضع نفسي سئ للغاية عقب سماعها خبر إيقافه.

وفرض الاتحاد الفلسطيني عقوبة الإيقاف سنة ميلادية على قنيطة, عقب اعتدائه على محمد عبيد لاعب شباب جباليا خلال المباراة.

وناشد مدافع خدمات الشاطئ, اتحاد القدم, بالنظر بعين الرحمة في العقوبة التي وقعت عليه, آملا أن تجد مطالبه قبولا لدى المسؤولين, للرجوع لممارسة كرة القدم في أسرع وقت, لا سيما أنه تقدّم في السن وتخطى حاجز الثلاثين.