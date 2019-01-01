  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

لاعب غزي يناشد اتحاد الكرة بتخفيض عقوبته

السبت 12 أكتوبر 2019 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب غزي يناشد اتحاد الكرة بتخفيض عقوبته


غزة / سما /

طالب فضل قنيطة لاعب نادي خدمات الشاطئ, الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, بتخفيض عقوبة الإيقاف سنة ميلادية, التي فرضت عليه عقب نهاية الأسبوع السادس من دوري الدرجة الممتازة.

وقال قنيطة إن كرة القدم مصدر رزقه الوحيد, مبينا أن هذه العقوبة ستجعله يعاني لإعالة عائلته المكونة من 9 أشخاص.

وبيّن أنه الشخص الوحيد الذي يصرف على أسرته وأشقائه في المنزل, كاشفا عن مرور عائلته بوضع نفسي سئ للغاية عقب سماعها خبر إيقافه.

وفرض الاتحاد الفلسطيني عقوبة الإيقاف سنة ميلادية على قنيطة, عقب اعتدائه على محمد عبيد لاعب شباب جباليا خلال المباراة.

وناشد مدافع خدمات الشاطئ, اتحاد القدم, بالنظر بعين الرحمة في العقوبة التي وقعت عليه, آملا أن تجد مطالبه قبولا لدى المسؤولين, للرجوع لممارسة كرة القدم في أسرع وقت, لا سيما أنه تقدّم في السن وتخطى حاجز الثلاثين.

#فضل قنيطة #خدمات الشاطئ

الأكثر قراءة اليوم

الصحة تصدر توضيح هام حول سبب وفاة مرح العيساوي

فيديو : الشرطة توضح حيثيات اختطاف فتاة برام الله أمس

ترامب بنظر الإسرائيليين : رئيس سيئ وخيانته لإسرائيل قادمة

حماس: تركيا مهوى أفئدة وقلوب المسلمين والحملة الاسرائيلية ضدها "وقحة"

مقايضات بوتين – نتنياهو: هاكر روسي مقابل حائزة مخدّرات اسرائيلية

ترامب يوقع قرارا بفرض عقوبات كبيرة جدا على تركيا

إردان: "حريّة عبادة" لليهود في المسجد الاقصى قريبًا

الأخبار الرئيسية

فيديو.. اشتية: مستشفيات مصر ستكون بديلة عن مستشفيات إسرائيل

عائلة العيساوي تنفي ما ورد في بيان وزارة الصحة حول وفاة ابنتهم

في رسالة للموظفين.. غوتيريش: الأمم المتحدة تواجه أسوأ أزماتها المالية منذ سنوات

الاحتلال يقرر نشر مئات الجنود في الداخل المحتل ويدعو لتسليم الاسلحة

مصادر: مصر أفرجت عن 30 عنصراً من الجهاد الإسلامي