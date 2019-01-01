الخارجية: اللامبالاة الدولية ازاء معاناة شعبنا تشجع الاحتلال والمستوطنين على التمادي في اعتداءاتهم

رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين "إن اللامبالاة الدولية ازاء معاناة شعبنا واعتداءات المستوطنين المتواصلة، أو الاكتفاء ببيانات ادانة شكلية أو مناشدات لفظية، باتت تشجع الاحتلال ومستوطنيه على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا الأعزل".

وطالبت الوزارة في بيان، صدر عنها، اليوم السبت، المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا قبل فوات الأوان، كما طالبت الجنائية الدولية بالإسراع في فتح تحقيق في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وصولا لمحاسبة المسؤولين والقادة الإسرائيليين المتورطين في تلك الاعتداءات والجرائم.

وحملت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات الاعتداءات الاستفزازية والهمجية التي ُتمارس بحق شعبنا وممتلكاته .