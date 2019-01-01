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يوفنتوس يحدد سعر ماندزوكيتش لمانشستر يونايتد

السبت 12 أكتوبر 2019 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يحدد سعر ماندزوكيتش لمانشستر يونايتد


وكالات / سما /

حدد يوفنتوس سعر لاعبه الكرواتي، ماريو ماندزوكيتش، القريب من الرحيل في يناير/كانون ثان المقبل، وفقا لتقرير صحفي.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فقد حدد حامل لقب الكالتشيو 10 ملايين يورو على الأقل، من أجل الموافقة على رحيل مهاجمه.

وارتبط اسم ماندزوكيتش (33 عامًا) بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، لتعويض مغادرة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان.

ولا يعتبر مانشستر يونايتد الراغب الوحيد في ضم ماندزوكيتش، حيث يسعى أكثر من نادٍ في دوري المحترفين الأمريكي، للحصول على خدمات النجم الكرواتي المخضرم.

وخرج لاعب بايرن ميونخ السابق من حسابات المدرب الإيطالي، ماوريسيو ساري، الذي يفضل عليه المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، حيث دربه من قبل في نابولي وتشيلسي.

#ماريو ماندزوكيتش #يوفنتوس

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