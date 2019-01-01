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راموس يتفوق على كاسياس ويعتلي تاريخ منتخب إسبانيا منفرداً

السبت 12 أكتوبر 2019 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
راموس يتفوق على كاسياس ويعتلي تاريخ منتخب إسبانيا منفرداً


وكالات / سما /

أكد المدرب روبيرتو مورينو المدير الفني الوطني لمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، مشاركة القائد سيرجيو راموس مدافع لاروخا ونادي ريال مدريد في مباراة المنتخب اليوم ضد النرويج ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة السادسة تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2020.

وأصبح القائد سيرجيو راموس على بعد ساعات قليلة من تحقيق إنجاز دولي جديد مع منتخب بلاده إسبانيا لم ينجح أحد من قبل بالوصول إليه.

راموس يتفوق على زميله السابق في ريال مدريد ومنتخب إسبانيا

ويلعب سيرجيو راموس قائد ريال مدريد مساء اليوم السبت مباراته رقم 168 الرسمية الدولية له بقميص منتخب إسبانيا، أكثر من أى لاعب آخر في تاريخ لاروخا.

وعادل سيرجيو راموس في المباراة الماضية رقم زميله السابق إيكير كاسياس التاريخي وهو لعب 167 مباراة مع منتخب إسبانيا، ولكن قائد ريال مدريد أمام فرصة اليوم للانفراد واعتلاء التاريخ وحيداً.

ويتصدر منتخب إسبانيا مجموعته بالعلامة بعد لعب 6 مباريات برصيد 18 نقطة متفوقاً على السويد، النرويج ورومانيا، الثلاثي الذي يتنافس على المركز الثاني المؤهل إلى اليورو.

#سيرجيو راموس #كاسياس #إسبانيا

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