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برشلونة يسعى لإبقاء ميسي مع النادي حتى نهاية مسيرته

السبت 12 أكتوبر 2019 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يسعى لإبقاء ميسي مع النادي حتى نهاية مسيرته


وكالات / سما /

يخطط نادي برشلونة لتجديد عقد نجمه ليونيل ميسي للفترة المتبقية من مسيرته..لكي يُعلن اعتزاله وهو يدافع عن ألوان البلاوجرانا.

ويعتزم جوزيف ماريا بارتوميو رئيس النادي تجديد عقد الأسطورة الأرجنتينية إلى ما بعد نهائيات كأس العالم القادمة 2022.

ورغم أن بارتوميو و والد اللاعب خورخي ميسي لم يجلسا لمناقشة تفاصيل العقد الجديد حتى الآن ولكن يُقال بأن الرئيس لديه رغبة في إنهاء هذا الأمر في أقرب وقتٍ مُمكن.

البارسا ينتظر من ميسي تحديد موعد تجديد العقد

وقال ميسي مؤخراً أنه لم يتحدث مع رئيس النادي منذ خروج البارسا أمام ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل ستة أشهر ولكنه يُرحب بمناقشة التجديد.

ويريد برشلونة البدء في تلك المفاوضات على الفور ولكن هناك اعتقاد داخل النادي بأن ميسي هو من سيُحدد وقت إجراء عملية التجديد.

ويأمل مسؤولي البارسا في أن يوقع ميسي على عقد يتم وصف بـ”عقد مدى الحياة” يضمن بقاء اللاعب حتى الاعتزال مع النادي وكذلك إبقاء الرابط بين ميسي كعلامة تجارية والنادي.

ولعب النجم البالغ من العمر 32 عاماً دور البطولة مع العملاق الكاتالوني لمدة 16 عاماً وسجل معهم 604 هدفاً وفاز رفقة البارسا بـ10 ألقاب من الدوري الإسباني وأربعة ألقاب من دوري الأبطال كما فاز بلقب كأس ملك إسبانيا في ست مناسبات.

#برشلونة #ميسي

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