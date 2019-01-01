ابرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

رام الله / سما /

يما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم السبت:

"هآرتس":

حفريات جديدة تم اكتشافها في وادي عربة

وفاة الرائد الروسي أليكسي ليونوف وهو أول إنسان خرج إلى الفضاء المكشوف

"معاريف":

الأردنيون غاضبون من الحكومة الإسرائيلية

"إسرائيل اليوم":

لا يحق للأردنيين توبيخ السفير الإسرائيلي لديها

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تصدر إصابة عشرات المواطنين برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الضفة وقطاع غزة، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم السبت.

كما ركزت على خطة إسرائيلية لإقامة منشأة لاستغلال الطاقة من النفايات على أرض الضفة، كذلك تصريح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بأن المستوطنين سيمنحون "حرية العبادة" في الحرم القدسي قريباً.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

إصابات في غزة وكفر قدوم والاحتلال يأخذ مقاسات منزل الأسير مغامس في بيرزيت

300 صحفي يغطون مباراة منتخبنا الوطني مع السعودية.. والتذاكر توزع اعتبارا من اليوم

مناقصة إسرائيلية لإقامة منشأة لاستخلاص الطاقة من النفايات على أرض الضفة

تركيا تواصل هجومها شمال شرق سوريا رغم التهديدات بعقوبات

"الصحة" تنفي ما يشاع حول سبب وفاة الطالبة مرح العيساوي

تواصل الاحتجاجات ضد العنف والجريمة في أراضي الـ48

منح جائزة نوبل للسلام لرئيس الوزراء الاثيوبي أبيي أحمد

"الأيام":

49 مصاباً في المواجهات الاسبوعية عند حدود القطاع وإصابات جراء اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة

سلطات الاحتلال تخطط لإقامة منشأة في الضفة لاستخلاص الطاقة من النفايات

أردان يتوقع "حرية عبادة" لليهود في الحرم القدسي قريبا

45 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

"الصحة" تصدر بياناً توضيحياً حول أسباب وفاة الطالبة الجامعية العيساوي

الكشف عن نتائج زيارة الوفد الوزاري لمصر: منح دراسية واستيراد وتصدير سلع جديدة

تواصل الاحتجاجات ضد العنف داخل أراضي الـ48

"القدس":

عشرات الإصابات برصاص الاحتلال في الضفة والقطاع

الاحتلال يعيث خراباً في مقر مؤسسة لجان العمل الصحي بالبيرة

الاحتلال يخطط لإقامة منشأة لاستخلاص الطاقة من النفايات في الضفة

إردان: "حرية عبادة" لليهود وفرض السيادة في الحرم القدسي قريباً

50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

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