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أجواء مشحونة وحرق منزل بعد مقتل شاب وإصابة اثنين في الـ48

السبت 12 أكتوبر 2019 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أجواء مشحونة وحرق منزل بعد مقتل شاب وإصابة اثنين في الـ48


القدس المحتلة / سما /

 توفي اليوم السبت، شاب (21 عاماً) بعد تعرضه لإطلاق نار في قرية عارة في المثلث، أصيب على اثرها بإصابة خطيرة، بعد إطلاق النار عليه صباح اليوم.

وكشفت مصادر صحفية عن حرق منزل في عارة دون الكشف عن تفاصيل.

كما أصيب شخصين آخرين صباح اليوم ، في جرائم إطلاق نار وقعت في مدن متفرقة من مناطق الـ 48.

وأصيب مسؤول الحركة الإسلامية في مدينة الرملة، الشيخ علي الدنف، فجر اليوم السبت، بإصابة خطيرة نتيجة تعرضه لوابل من الرصاص قبل أن يترجل من مركبته أمام المسجد العمري في المدينة لأداء صلاة الفجر.

وفي جريمة أخرى وقعت في مدينة رهط في النقب المحتل، أصيب مهندس البلدية بثلاث رصاصات في قدمه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يذكر أن 13 شخصا قتلوا خلال الشهر الماضي داخل أراضي العام 48 نتيجة إطلاق النار، بينما بلغ عدد القتلى منذ مطلع العام الجاري 69، بينهم 11 امرأة.

وحمل عضوا الكنيست أيمن عودة وأحمد الطيبي، مسؤولية انتشار الجريمة إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

وطالب رؤساء المجالس المحلية في وقت سابق وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان بإعلان خطط استراتيجية لتعزيز الأمن في المناطق العربية لمنع انتشار الجريمة بدلاً من التحريض على المجتمع العربي وثقافته.

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