جمعية التخدير الفلسطينية تعقد مؤتمرها الدولي الثالث

اريحا / سما /

عقدت جمعية التخدير الفلسطينية المنضوية تحت مظلة نقابة الاطباء مؤتمر التخدير الدولي الثالث خلال 10-11 اكتوبر في مدينة اريحا.

وشارك في اعمال المؤتمر اطباء من الولايات المتحدة، والنرويج والاردن وبريطانيا والامارات، بمشاركة 250 طبيب فلسطيني.

وافتتح المؤتمر د.وائل الشيخ مدير مديرية صحة رام الله والبيرة مندوبا عن وزيرة الصحة، حيث اكد دعم الوزارة لتخصص التخدير في فلسطين للرقي به وتطويره وتشجيع الاطباء على هذا التخصص الاساسي، كما تحدث عن جهود الوزارة المستمرة في توطين الخدمة ودعم القطاع الصحي الوطني.

بدوره، د.بشار فضل احمد مندوبا عن نقيب الاطباء د.شوقي صبحه، اكد دعم ومساندة النقابة لتخصص التخدير في المشافي الوطنية، كونه من التخصصات الحساسة والهامة، وصولا لخدمات طبية فضلى في كافة التخصصات، الى جانب استمرار دعم النقابة ورعايتها لمطالب الاطباء المحقة والمشروعة.

بدوره، رئيس جمعية التخدير الفلسطينية د.وليد الريماوي شكر الزملاء الحضور والزملاء القادمين من خارج الوطن، مؤكدا اهمية عقد هذا المؤتمر وما يتخلله من محاضرات وورشات عمل وتبادل خبرات محلية عربية وعالمية ما ينعكس ايجابا على مستوى التخصص في الوطن.

وشكر د.حسن اسماعيل رئيس المؤتمر، الزملاء في الجمعية على الجهود التي بذلت لعقد اعمال هذا المؤتمر، مؤكدا على الاهمية العالية للمحاضرات العلمية والورشات التي عقدت وتناولت اخر ما توصل اليه العلم في تخصص التخدير في فلسطين، مؤكدا مضي الجمعية في تقديم كل ما يلزم من علم ومعرفة للزملاء في الجمعية للمضي بتطبيق مفهوم "التعليم المستمر".

وشارك رئيس المدرسة الامريكية للتخدير MAYSORA بكلمة في المؤتمر عبر خلالها عن سعادته بهذه المشاركة وبمستوى الخدمات الطبية في فلسطين، وخصوصا تخصص التخدير مؤكدا دعم المدرسة الامريكية لهذا التخصص بما تستطيع، الى جانب اشراف رئيس المدرسة على ورشة عمل حول التخدير الموضعي.

كما وقدم رئيس اتحاد جمعيات التخدير العالمية WFSA كلمة في اعمال المؤتمر وتحدث عن مستويات تخصص التخدير والمستوى المتطور في فلسطين، مؤكدا دعم ومساندة الاتحاد لهذا التخصص.