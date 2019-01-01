قوات الاحتلال تفتش منازل وتستدعي مواطنا من الخليل

الخليل / سما /

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عددا من المنازل في محافظة الخليل، وسلّمت مواطنا بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة بني نعيم شرقا، وفتشت عدة منازل تعود لعائلتي زيدات والخضور، وسلّمت المواطن محمد محمود الخضور بلاغا لمراجعة مخابراتها.

كما داهمت تلك القوات بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، وفتشت منزل المواطن عبد المهدي الزهور.

من جهة أخرى، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل المدينة الشمالي بمنطقة جورة بحلص، عملت خلاله على إيقاف المركبات والتدقيق في هويات المواطنين، ما تسبب في اعاقة تنقلهم.