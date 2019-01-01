  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تفتش منازل وتستدعي مواطنا من الخليل

السبت 12 أكتوبر 2019 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عددا من المنازل في محافظة الخليل، وسلّمت مواطنا بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة بني نعيم شرقا، وفتشت عدة منازل تعود لعائلتي زيدات والخضور، وسلّمت المواطن محمد محمود الخضور بلاغا لمراجعة مخابراتها.

كما داهمت تلك القوات بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، وفتشت منزل المواطن عبد المهدي الزهور.

من جهة أخرى، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل المدينة الشمالي بمنطقة جورة بحلص، عملت خلاله على إيقاف المركبات والتدقيق في هويات المواطنين، ما تسبب في اعاقة تنقلهم.

#قوات الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

فيديو : الشرطة توضح حيثيات اختطاف فتاة برام الله أمس

اول موقف فلسطيني حول العملية العسكرية التركية في سوريا !!

ترامب بنظر الإسرائيليين : رئيس سيئ وخيانته لإسرائيل قادمة

حماس: تركيا مهوى أفئدة وقلوب المسلمين والحملة الاسرائيلية ضدها "وقحة"

مقايضات بوتين – نتنياهو: هاكر روسي مقابل حائزة مخدّرات اسرائيلية

سكرتير الرئيس المصري الأسبق: بطاريات الصواريخ الإسرائيلية تحيط بجدران "سد النهضة" لحمايته

تقرير : الاستثمارات الخليجية تغادر تركيا وأنقرة مقبلة على زلزال اقتصادي

الأخبار الرئيسية

في رسالة للموظفين.. غوتيريش: الأمم المتحدة تواجه أسوأ أزماتها المالية منذ سنوات

الاحتلال يقرر نشر مئات الجنود في الداخل المحتل ويدعو لتسليم الاسلحة

مصادر: مصر أفرجت عن 30 عنصراً من الجهاد الإسلامي

jlGdp

إردان: "حريّة عبادة" لليهود في المسجد الاقصى قريبًا

موقع عبري : اسرائيل أو السعودية وراء استهداف ناقلة النفط الايراني في البحر الاحمر