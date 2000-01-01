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قناة عبرية: سيتخذ قرار بشأن ملفات نتنياهو منتصف الشهر المقبل

السبت 12 أكتوبر 2019 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: سيتخذ قرار بشأن ملفات نتنياهو منتصف الشهر المقبل


القدس المحتلة / سما /

 ذكرت قناة 12 العبرية، أن وزارة القضاء تعتزم اتخاذ قرار بشأن ملفات الفساد المشتبه بها رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت بنيامين نتنياهو، بحلول منتصف الشهر المقبل.

وبحسب القناة، فإنه في أعقاب جلسة الاستماع التي عقدت على مدار 4 أيام في الملفات 1000 و2000 و4000، لم يتم تحديد موعد واضح بشأن استكمال التحقيقات، تسعى وزارة القضاء حاليًا لتسريع الجدول الزمني واتخاذ قرار بشأن تقديم لائحة اتهام لنتنياهو بحلول منتصف نوفمبر/ تشرين ثاني، من عدمه.

ووفقًا للقناة، اتضح أن فريق الدفاع عن نتنياهو لم يقدم أي بيانات أو أدلة جديدة في الملفين 1000، و2000، ولكن في الملف 4000 قدموا بعض الإيضاحات وسيتم فحصها بدقة، ونتيجةً لذلك لم يتم تحديد تواريخ لاستكمال التحقيقات.

وأشارت القناة، إلى أنه تم توجيه انتقادات لوزارة القضاء بسبب غياب نائب المدعي العام ليات بن آري التي قادت خطًا ثابتًا في ملفات نتنياهو، عن الجلستين الأخيرتين بسبب عطلة خاصة بها، ما أدى لاستكمال الجلسات منعًا لأي احتجاج قانوني من قبل فريق الدفاع عن نتنياهو.

ويتهم نتنياه وفي الملفين 1000 بتقديم مزايا لرجال أعمال مقابل تقديم هدايا له اعتبرت رشاوى، فيما يتهم بالملف 2000 بأنه أجرى اتصالات مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت أرنون موزيس للحصول على خدمة إعلامية لتصحيح صورته مقابل التضييق على منافستها صحيفة يسرائيل هيوم، ويتهم في الملف 4000 بعلاقته مع ألون ألوفيتش مالك شركة بيزك، وموقع "واللا" الاخباري، حيث يتهم نتنياهو بتقديم خدمات له مقابل تحسين صورته إعلاميًا.

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