نيوزويك: الجيش التركي قصف موقعا عسكريا أميركيا في سورية

وكالات

كشف موقع "نيوزويك" الأميركي، الجمعة، أن الجيش التركي قام بقصف قوات أميركيّة خاصّة شماليّ سورية، رغم إعلان الجيش الأميركي الانسحاب من هذه المناطق.

ونقل "نيوزويك" عن مسؤول رفيع في البنتاغون أن القصف التركي كان قويًا "إلى درجة أن الجنود الأميركيين فكّروا بإطلاق نيرانهم ردًا على القصف، دفاعًا عن النفس".

ولفت الموقع إلى أن القصف لم يسفر عن إصابات في القوات الخاصّة الأميركيّة.

وبحسب ما نقل الموقع عن مسؤولين في الاستخبارات الكرديّة العراقيّة ومسؤول في الكونغرس، فإنّ القوات الأميركيّة متواجدة في تلة مشنتور قرب كوباني، وتعرّضت إلى قصف مدفعي تركي كثيف ضمن نطاق عمليّات "نبع السلام".

وبدل الردّ بإطلاق النيران، ذكر "نيوزويك"، قامت القوّات الأميركيّة الخاصّة بالانسحاب عندما توقّف القصف.