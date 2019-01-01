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الاحتلال يقرر نشر مئات الجنود في الداخل المحتل ويدعو لتسليم الاسلحة

السبت 12 أكتوبر 2019 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر نشر مئات الجنود في الداخل المحتل ويدعو لتسليم الاسلحة


القدس المحتلة / سما /

اعلن وزير"الامن الداخلي" في حكومة الاحتلال غلعاد اردان انه سيتم نشر 620 شرطيا إضافيا بشكل دائم في المدن والقرى العربية، داعيا "المجتمع العربي الى التعاون مع الشرطة الاسرائيلية".

وذكر موقع "مكان" العبري ان اتفاقا تم بين الوزير اردان ورؤساء القائمة المشتركة على ان يعمل اردان على دفع قرار حكومي لتوسيع الخطة الخماسية في الوسط العربي لتعزيز الشعور بالأمن والأمان.

وكشف الموقع عن حملة ستقوم بها شرطة الاحتلال بعد أسبوعين تسمح للجمهور بإعادة الأسلحة المتواجدة لديه بصورة غير قانونية الى الشرطة دون عقاب. وقال نواب في القائمة المشتركة انهم سيتعاونون هذه المرة مع الشرطة وسيدعون المواطنين العرب الى إعادة الأسلحة التي بحوزتهم.

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