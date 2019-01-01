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ترجيحات إسرائيلية بعدم تمديد المهلة لنتنياهو ونقل التكليف لغانتس

السبت 12 أكتوبر 2019 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترجيحات إسرائيلية بعدم تمديد المهلة لنتنياهو ونقل التكليف لغانتس


القدس المحتلة / سما /

 رجحت مصادر إسرائيلية، أن لا يمدد الرئيس رؤوفين ريفلين المهلة المحددة لبنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود لتشكيل الحكومة، وأن يتم نقل التكليف إلى بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن ما تبقى من المهلة المحددة لنتنياهو قانونيًا هي 12 يومًا، مبينةً أن عدة جهات تقدر أنه لن يتم تمديدها لمدة أسبعين آخرين، وسيتم نقل التكليف لغانتس.

وبينت المصادر أن القرار سيكون لدى ريفلين، ولكن الترجيحات تشير إلى نيته عدم التمديد لنتنياهو.

وأشارت المصادر إلى أن نتنياهو لم يعيد التكليف لريفلين حتى الآن، لأنه يعتقد أنه يمكن الحصول على فرصة لتشكيل الحكومة في حال قرر المستشار القضائي افيحاي ماندلبليت عدم تقديم لائحة اتهام ضده أو تخفيفها من تهمة الرشوة إلى بند انتهاك الثقة.

ولفتت إلى أن نتنياهو يخشى في حال كلف غانتس بتشكيل الحكومة أن ينجح مع شركائه لتشكيل حكومة أقلية تتكون من حزب أزرق - أبيض، والعمل، والمعسكر الديمقراطي، مع دعم خارجي من القائمة المشتركة، بينما يمتنع أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، عن الموافقة أو المعارضة، على الرغم من أن هذا الخيار بعيد المنال إلى حد ما.

وبينت أن نتنياهو يشعر بالقلق من مثل هذا الخيار خاصةً وأن حزب غانتس يسعى بقوة لإخراجه من الحكومة، أو أن يدفع مثل هذا الخيار للذهاب لانتخابات جديدة. مشيرةً في الوقت ذاته أن حزب أزرق - أبيض أيضًا قد يتضرر من إنشاء مثل هذه الحكومة.

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