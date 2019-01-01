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الطقس: أجواء حارة اليوم وارتفاع غداً

السبت 12 أكتوبر 2019 07:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء حارة اليوم وارتفاع غداً


رام الله / سما /

 تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الأحد: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاثنين: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
تحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الأحد والاثنين من خطر:
1-التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة
2- اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

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