مقتل 4 جنود اتراك خلال العملية العسكرية في سوريا

اسطنبول /سما/

قتل 4 جنود أتراك واصيب عدد آخر في العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، وفق ما نقلت السلطات والاعلام الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع، إن جنديا قتل الخميس وآخر قتل الجمعة في اطار هجوم انقرة على المقاتلين الاكراد في شمال شرق سوريا.

كذلك، قتل جنديان واصيب ثلاثة الجمعة بقصف كردي لقاعدة عسكرية تركية قرب مدينة اعزاز في شمال غرب سوريا، بحسب وكالة انباء الاناضول الحكومية.

وبدأت تركيا الأربعاء هجوما بريا وجويا في شمال شرق سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، التي دعمها الغرب في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وتعتبر أنقرة هذه الفصائل "إرهابية" نظراً لارتباطها بحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً داخل الأراضي التركية.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ الأربعاء مقتل 17 مدنيا و41 عنصراً من قوات سوريا الديموقراطية، التي تشكّل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري.

وفي الجانب التركي قتل تسعة مدنيين بينهم رضيع سوري، وأصيب نحو 70 بجروح في قذائف سقطت على بلدات حدودية في محافظتي شانلي أورفا وماردين، اتهمت السلطات مقاتلين أكرادا بإطلاقها.