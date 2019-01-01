مستوطنون يعتدون على مركبات فلسطينية شرق قلقيلية

قلقيلية / سما /

اعتدت مجموعة من المستوطنين مساء الجمعة، على عدد من المركبات الفلسطينية قرب قرية جينصافوط شرق قلقيلية، وهاجموها بالحجارة، ما أدى الى تحطم الزجاج الأمامي لمركبة عمومية وإصابة سائقها.

وأفاد شهود عيان، بان عدداً من المستوطنين تجمعوا قرب مفترق جينصافوط الذي يؤدي الى واد قانا (من جهة الجنوب) والى نابلس (عند السفر شرقا)، ورشقوا عدة مركبات فلسطينية بالحجارة، دون ان تحرك دوريات جيش الاحتلال التي لا تفارق المكان ساكناً، ما ادى الى تحطيم زجاج احدى السيارات العمومية واصابة سائقها.

يشار ان عدة تجمعات استيطانية اقيمت في محيط الطريق الواصل بين مدينتي قلقيلية ونابلس، منها معاليه شمرون، وتجمع القرنين، ومستوطنة قدوميم، وبؤرة جلعاد زوهر الاستيطانية.