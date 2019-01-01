الافراج عن الأسير أحمد المصري من الدهيشة

بيت لحم / سما /

اطلقت سلطات الاسرائيلي سراح الاسير الفلسطيني احمد المصري من سكان الدهيشة بمحافظة بيت لحم، بعد ان انهى محكوميته البالغة عشرة أشهر في سجون الاحتلال، بتهمة المشاركة في اعمال المقاومة.

ونظم للاسير المحرر استقبال حاشد شارك فيه حشد من ذويه واصدقائه وممثلون عن العديد من القوى والمؤسسات، رفعت خلاله الاعلام الفلسطينية وصور الاسير المحرر ولافتات تشدد على محورية قضية الاسرى ومساندتهم امام ما يتعرضون له من قمع وحرمان داخل السجون.

وفور وصول الاسير المصري الى مخيم الدهيشة توجه برفقة مستقبليه الى مقبرة الشهداء حيث تم وضع اكاليل من الزهور على اضرحة الشهداء.