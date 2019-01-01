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السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء إثيوبيا بشأن "سد النهضة" وجائزة نوبل

الجمعة 11 أكتوبر 2019 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء إثيوبيا بشأن "سد النهضة" وجائزة نوبل


القاهرة /وكالات/

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، وذلك بعد أن هنأه الرئيس المصري بحصوله على جائزة نوبل للسلام.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في مصر بسام راضي، إن رئيس الوزراء أبي أحمد أعرب عن شكره وتقديره للرئيس المصري ولمصر على التهنئة بفوزه اليوم بجائزة نوبل للسلام.

وكرر الرئيس المصري تهنئته لأبي أحمد على الجائزة، وقد تم التوافق خلال الاتصال عن التطلع نحو دعم الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تضمن التأكيد على أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة سعيا للتوصل الى اتفاق يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، وفي إطار إعلان المبادئ الموقع بينها.

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