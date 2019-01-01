مهنئاً آبي أحمد بجائزة نوبل..دحلان: أتمنى أن يقربنا لايجاد حل لتقاسم مياه نهر النيل

ابو ظبي / وكالات/

تقدم قائد التيار الإصلاحي الديموقراطي محمد دحلان بأحر التهاني القلبية لرئيس وزراء أثيوبيا وللشعب الأثيوبي الشقيق بمناسبة اختيار آبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا للحصول على جائزة نوبل للسلام إعترافا بحكمته وشجاعته وبالجهود التي بذلها ويبذلها من أجل السلام والإستقرار في وطنه الأم وجواره الأقليمي والقارة السمراء عموما .

ونوه على حسابه الخاص على "الفيس بوك":"‏‎إن آبي أحمد قائد من طبيعة فريدة وخصال مميزة جاء من بيئة فقيرة لكن مجد التفوق والنجاح لم يبعده عن بيئته، بل على العكس جعله أكبر قربا من تلك البيئة، وأكثر همة وانشغالاً لحل مشكلاتها وأزماتها المتوارثة".

وقال دحلان:" ‏‎لقد شُرِفت بعشرات اللقاءات والإتصالات مع الرئيس آبي أحمد وأعلم عن قرب مقدار حبه وإحترامه للعرب كأشقاء وجيران مما أسس لعلاقات أخوية صادقة مع عدد من قادة أمتنا وخاصة محبته للرئيس عبدالفتاح السيسي وثقته الكبيرة به".

وتمنى أن تكون العلاقة الثنائية الخيرة بين مصر وأثيوبيا، وهذا النصر الأفريقي الجديد بحصول آبي أحمد على جائزة السلام بأن يقربنا أكثر من حلول جدية لملف تقاسم مياه نهر النيل بصورة منصفة وعادلة بين الشعوب المستفيدة منه والمعتمدة عليه وخاصة مصر الشقيقة، حيث يشكل نهر النيل المصدر الأعظم لإحتياجاته المائية إن لم يكن الأوحد.