الحية: آن الآوان لجر قادة الاحتلال لمحاكم جرائم الحرب وجمعة "أطفالنا الشهداء" لها عدة دلالات!

غزة / سما /

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، اليوم الجمعة، أنه "آن الأوان لجر قادة الاحتلال الإسرائيلي لمحاكم جرائم الحرب الدولية".

وقال الحية في تصريحات من مخيم العودة شرق غزة ،إن جمعة أطفالنا الشهداء لها عدة دلالات، الأولى أن هذه المسيرات مستمرة حتى تحقق أهدافها، رغم ما يقدمه أبناء شعبنا من أطفال ونساء وممرضين وإعلاميين وتضحيات في وجه هذا الاحتلال.

وأضاف أن استمرار هذه المسيرات يؤكد على شعبيتها و سلميتها، وتترسخ كل يوم على أنها فعل مقاوم له أشكال متعددة يحمل قضايا وهموم الشعب الفلسطيني.

وأردف أن "هذه الجمعة هي جمعة محاكمة الاحتلال في أحد بنود جرائمه وهو قتل الأطفال"، موضحا أن الاحتلال قتل من أطفال شعبنا الفلسطيني في غضون عام ونصف أكثر من 40 طفلا وجرح أكثر من 250 اخرين بالرصاص الحي رغم عدم تشكيلهم خطرا على الجنود المدججين بالسلاح.

وأوضح أن "هذا يؤكد انعدام الأخلاق والقيم الإنسانية لدى الاحتلال وجيشه القاتل الذي يدوس كل الأعراف والقوانين الدولية تحت ضربات سلاحهم".

وتابع الحية: آن الأوان أن يعرف العالم حقيقة هذا الاحتلال الذي دلّس وزّيف للعالم حقيقته القاتلة الإرهابية منذ أكثر من 70 عاما وهو يهدم المباني والمنشآت والمقدسات ويقتل الإنسان بدم بارد من رجال ونساء وأطفال وممرضين وإعلاميين.