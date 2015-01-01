وزير اسرائيلي: "حريّة عبادة" لليهود في الحرم القدسي قريبًا

القدس المحتلة / سما /

صرّح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، أن سلطات الاحتلال قد تتيح قريبًا لليهود "حريّة العبادة وممارسة الشعائر الدينية" في المسجد الأقصى، وذلك في ظل المعطيات التي تشير إلى ارتفاع مستمر لعدد المستوطنين الذين اقتحموا الحرم القدسي، منذ تولي إردان المنصب عام 2015.

وقال إردان في مقابلة أجراها مع صحيفة "ماكور ريشون" ذات التوجهات الاستيطانية والمحسوبة على تيار الصهيونية الدينية، نشرت اليوم، الجمعة، حول إمكانية أن يتاح للمستوطنين حريّة أداء شعائرهم التلمودية في القدس، "أنا متأكد من ذلك سيحصل قريبًا، مع مشيئة الرب".

وأضاف إردان أن "الأمور تتجه في القدس نحو ‘استعادة‘ السيادة والسيطرة على المكان"، وتابع "سنصل إلى هدفنا (فتح أبواب المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين وممارسة شعائرهم الدينية)، عندما يبدي المزيد من اليهود رغبتهم في زيارة جبل الهيكل (في إشارة للحرم القدسي)، وهكذا سينشأ طلب مُلحّ وضاغط حول هذا الأمر، وأتمنى أن يحصل ذلك قريبا".

وتابع أنه "عندما نصل إلى هذه المرحلة، سنعمل ونضغط باتجاه تغيير الوضع القائم التاريخي في القدس، وذلك مع مراعاة المصالح الدولية لإسرائيل".

وقال: "لا أستطيع التنبؤ بالضبط متى سيحدث ذلك، لأن ذلك لا يتعلق فقط بصلاحياتي، لكني أتوقع أن يحصل ذلك خلال السنوات القليلة المقبلة، حتى عقد من الزمن على أبعد تقدير".

واستدرك أنه "علينا كذلك أن نأخذ بعين الاعتبار الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط، غير أن الواقع سيبقى معقدًا ومركبًا. أنا أحترم معاهدة السلام مع الأردن، وأعتبر أنها مكسب مهم للغاية، لكن لا يمكن التصالح مع خطأ تاريخي تم ارتكابه، المبادئ تتغير مع الوقت".

واعتبر أنه لا يمكن الاستناد إلى قوانين قديمة بهذا الشأن، معتبرة أن المحكمة العليا الإسرائيلية والجهاز القضائي الإسرائيلي، قد يجد مخرجًا قانونيًا بهذا الخصوص، مستشهدًا بتغير المحكمة العليا لقراراتها السابقة المتعلقة باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، حيث أصدرت قرارا يجيز استمرار احتجاز جثامين الشهداء على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب المعطيات، فإن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى والحرم القدسي في العام 2015، وصل إلى 10000 مستوطن، ليرتفع عام 2016 إلى 14626، كما ارتفع العدد بنسبة 63% عام 2017 ووصل إلى 25628 مستوطنًا، وفي العام 2018 الماضي، تجاوز عددهم 35 ألف مستوطن.

وخلال الفترة التي شغل فيها إردان منصب وزير الأمن الداخلي، مارست حكومة الاحتلال الإسرائيلي، شتى أنواع الضغط والتحريض والملاحقة للمرابطين والمرابطات الذين ينشطون في الأقصى، كما تم إخراج الحركة الإسلامية (الشق الشمالي) عن القانون استنادا إلى قانون الطوارئ الانتدابي (من العام 1945) بذريعة أنها تشكل خطرا على أمن إسرائيل.

وأطلق إردان في مناسبات عدة، دعوات إلى تغيير الوضع القائم في مدينة القدس منذ احتلال المدينة في حزيران/ يونيو عام 1967، بحث يسمح للمستوطنين اليهود اقتحام المدينة المقدسة لأداء شعائرهم الدينية والصلاة فيه.

كما أتاح إردان للمستوطنين، اقتحام الأقصى بما في ذلك خلال المناسبات الدينية الإسلامية، وذلك على نحو غير مسبوق، في محاولة لتغيير الوضع القائم للمدينة المحتلة، بما في ذلك خلال ما يسمى "يوم القدس"، الذي يتزامن مع أخر عشرة أيام من شهر رمضان، خلال أيام عيد الأضحى، وذلك تزامنا مع ذكرى ما يسمى بـ"خراب الهيكل".