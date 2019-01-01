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حماس: خروج الجماهير بمسيرة العودة يؤكد تجذرها كفعل نضالي

الجمعة 11 أكتوبر 2019 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: خروج الجماهير بمسيرة العودة يؤكد تجذرها كفعل نضالي


غزة / سما/

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم الجمعة، إن خروج الجماهير الفلسطينية في الجمعة ٧٨ لمسيرات العودة وكسر الحصار، يؤكد تجذر هذه المسيرات كفعل نضالي تعلن فيها الجماهير تمسكها بالثوابت الوطنية وحقها بالعيش بحرية وكرامة.

وأكد قاسم في بيان أن استمرار مشاركة الجماهير هو فشل لمحاولات الاحتلال كسر هذه المسيرات، وأن جرائمه التي واجه بها هذه المسيرات تزيدنا تمسكًا بتحقيق أهدافها، ومنها كسر الحصار عن قطاع غزة.

وشدد على أن مواصلة المسيرات بهذا الإجماع الوطني حولها، يدلل على أن ساحات النضال هي التي يمكن أن تجمع شعبنا في سعيه لتحقيق أهداف بالحرية والعودة.

وأضاف قاسم: "هذه الجماهير التي تخرج في المسيرات تدعم كل جهد لتحقيق وحدة وطنية على قاعدة الشراكة والثوابت".

وتابع بالقول: شعبنا سيواصل نضاله في هذه المسيرات حتى تحقق أهدافها، لتبقى هذه المسيرات واحدة من أروع صور الكفاح الذي قام به شعبنا ضد الاحتلال.

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