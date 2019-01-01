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دحلان يهنئ رئيس وزراء أثيوبيا لحصوله على جائزة نوبل للسلام

الجمعة 11 أكتوبر 2019 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان يهنئ رئيس وزراء أثيوبيا لحصوله على جائزة نوبل للسلام


أبو ظبي /سما/

قدم القيادي الفلسطيني، النائب محمد دحلان، تهانيه القلبية لرئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد بمناسبة حصوله على جائرة نوبل للسلام، "اعترافاً بحكمته وشجاعته وبالجهود التي بذلها ويبذلها من أجل السلام والاستقرار في وطنه وجواره الإقليمي والقارة السمراء عموماً"، كما قال.

وقال دحلان عبر صفحته على فيسبوك اليوم الجمعة:" آبي أحمد قائد من طبيعة فريدة وخصال مميزة جاء من بيئة فقيرة لكن مجد التفوق والنجاح لم يبعده عن بيئته، بل على العكس جعله أكبر قربا من تلك البيئة وأكثر همة وانشغالاً لحل مشكلاتها وأزماتها المتوارثة".

وأضاف:" لقد شُرِفت بعشرات اللقاءات والاتصالات مع الرئيس آبي أحمد وأعلم عن قرب مقدار حبه واحترامه للعرب كأشقاء وجيران مما أسس لعلاقات أخوية صادقة مع عدد من قادة أمتنا وخاصة محبته للرئيس عبدالفتاح السيسي وثقته الكبيرة بسيادته".

وتابع بالقول:" الأمل يحذونا بأن تلك العلاقة الثنائية الخيرة بين مصر وأثيوبيا، وهذا النصر الأفريقي الجديد بحصول آبي أحمد على جائزة السلام يقربنا أكثر من حلول جدية لملف تقاسم مياه نهر النيل بصورة منصفة وعادلة بين الشعوب المستفيدة منه والمعتمدة عليه وخاصة مصر الشقيقة حيث يشكل نهر النيل المصدر الأعظم لاحتياجاته المائية إن لم يكن الأوحد".

وأتم دحلان:" مبروك للرئيس آبي أحمد، مبروك لأثيوبيا، مبروك لأفريقيا هذا التكريم العالي وهذا الاعتراف العالمي".

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