اصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب برطعة

جنين / سما /

اصيب شاب فلسطيني ظهر اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولته الدخول لأراضي الـ48 قرب برطعة في جنين.

وافادت مصادر محلية أن الشاب هو أحمد بسام كميل (25 عاما) من بلدة قباطية جنوب جنين اصيب برصاصة جراء استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لدى محاولته الدخول من بوابة جدار الفصل العنصري قرب برطعة، حيث باغته الجنود بإطلاق النار عليه وأصابوه برصاصة في القدم.

وذكرت المصادر أن الشاب أصيب بقدمه وشظايا في اليد، وحالته مستقرة.

يشار إلى أن إطلاق النار على المواطنين قرب الجدار العنصري تكرر في الأيام الأخيرة؛ إذ أصيب بالطريقة نفسها أربعة مواطنين خلال أسبوع، كان آخرهم الشاب أحمد صعابنة الذي أصيب برصاص الاحتلال، أمس.