  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب برطعة

الجمعة 11 أكتوبر 2019 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب برطعة


جنين / سما /

اصيب شاب فلسطيني ظهر اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولته الدخول لأراضي الـ48 قرب برطعة  في جنين.

وافادت مصادر محلية أن الشاب هو أحمد بسام كميل (25 عاما) من بلدة قباطية جنوب جنين  اصيب برصاصة جراء استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لدى محاولته الدخول من بوابة جدار الفصل العنصري قرب برطعة، حيث باغته الجنود بإطلاق النار عليه وأصابوه برصاصة في القدم.

وذكرت المصادر أن الشاب أصيب بقدمه وشظايا في اليد، وحالته مستقرة.

يشار إلى أن إطلاق النار على المواطنين قرب الجدار العنصري تكرر في الأيام الأخيرة؛ إذ أصيب بالطريقة نفسها أربعة مواطنين خلال أسبوع، كان آخرهم الشاب أحمد صعابنة الذي أصيب برصاص الاحتلال، أمس.

الأكثر قراءة اليوم

حماس تحدد موقفها من زيارة لجنة الانتخابات لقطاع غزة

وفاة مواطنة "26 عامًا" بغزة إثر تسممها بعد تناولها سمك "الأرنب" السام

ما الذي يسعى إليه إردوغان في الشمال السوري؟

حماس تعلق على زيارة المنتخب السعودي لرام الله..

تعرف إلى الرجل الذي "أخفى" بن لادن لسنوات بباكستان وقتل مؤخرا

صاروخان يستهدفان ناقلة نفط إيرانية قرب جدة وطهران تؤكد : "عمل إرهابي"

اول موقف فلسطيني حول العملية العسكرية التركية في سوريا !!

الأخبار الرئيسية

بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

المدهون

عضو بمركزية فتح: مستعدون لدفع ثمن المصالحة والمرسوم الرئاسي حول الانتخابات سيصدر بانتخابات متتالية

حماس: تركيا مهوى أفئدة وقلوب المسلمين والحملة الاسرائيلية ضدها "وقحة"

20191011114647

ترامب بنظر الإسرائيليين : رئيس سيئ وخيانته لإسرائيل قادمة

رئيس الموساد يزعم : سليماني ليس على قائمة الاغتيالات وحماس تخفي اغتيال اعضائها