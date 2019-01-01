بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

غزة / سما /

اصيب عدد من المواطنين باعتداءات قوات الاحتلال على المشاركين بمسيرة العودة بينها إصابة بقنبلة غاز في الرأس. وفق مصادر محلية.

بدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد، عصر اليوم الجمعة، الى مخيمات العودة الخمس المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في جمعة "اطفالنا الشهداء".

وأفادت مصادر محلية ببدء توافد المواطنين للمشاركة في الجمعة ال78 ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة والحاشدة في فعاليات الجمعة والتي ستحمل عنوان "جمعة اطفالنا الشهداء ال78" احتراماً لدماء الاطفال الطاهرة وأجسادهم الغضة التي مزقها رصاص قناصة الاحتلال الاسرائيلي بسلاح الإرهاب الامريكي.

وأكدت الهيئة "ان هذه الجمعة هي وفاءً لأطفال فلسطين ضحايا الاحتلال والصمت الدولي، وفي مقدمتهم الشهداء الأطفال "محمد الدرة فارس عوده فارس السرساوي ياسر ابو النجا ومحمد أبو خضير " الذي قتلوا بدمٍ باردٍ أمام مسمع ومرأى العالم أجمع، وتظهيراً لما تعرض له أطفال فلسطين من استهداف مباشر أدى الى وقوع مئات الشهداء والجرحى في صفوفهم."