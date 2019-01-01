  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اصابات

بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

الجمعة 11 أكتوبر 2019 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة


غزة / سما /

اصيب عدد من المواطنين باعتداءات قوات الاحتلال على المشاركين بمسيرة العودة بينها إصابة بقنبلة غاز في الرأس. وفق مصادر محلية.

بدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد، عصر اليوم الجمعة، الى مخيمات العودة الخمس المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في جمعة "اطفالنا الشهداء".

وأفادت مصادر محلية ببدء توافد المواطنين للمشاركة في الجمعة ال78 ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة والحاشدة في فعاليات الجمعة والتي ستحمل عنوان "جمعة اطفالنا الشهداء ال78" احتراماً لدماء الاطفال الطاهرة وأجسادهم الغضة التي مزقها رصاص قناصة الاحتلال الاسرائيلي بسلاح الإرهاب الامريكي.

وأكدت الهيئة "ان هذه الجمعة هي وفاءً لأطفال فلسطين ضحايا الاحتلال والصمت الدولي، وفي مقدمتهم الشهداء الأطفال "محمد الدرة فارس عوده فارس السرساوي ياسر ابو النجا ومحمد أبو خضير " الذي قتلوا بدمٍ باردٍ أمام مسمع ومرأى العالم أجمع، وتظهيراً لما تعرض له أطفال فلسطين من استهداف مباشر أدى الى وقوع مئات الشهداء والجرحى في صفوفهم."

الأكثر قراءة اليوم

حماس تحدد موقفها من زيارة لجنة الانتخابات لقطاع غزة

وفاة مواطنة "26 عامًا" بغزة إثر تسممها بعد تناولها سمك "الأرنب" السام

ما الذي يسعى إليه إردوغان في الشمال السوري؟

حماس تعلق على زيارة المنتخب السعودي لرام الله..

تعرف إلى الرجل الذي "أخفى" بن لادن لسنوات بباكستان وقتل مؤخرا

صاروخان يستهدفان ناقلة نفط إيرانية قرب جدة وطهران تؤكد : "عمل إرهابي"

اول موقف فلسطيني حول العملية العسكرية التركية في سوريا !!

الأخبار الرئيسية

المدهون

عضو بمركزية فتح: مستعدون لدفع ثمن المصالحة والمرسوم الرئاسي حول الانتخابات سيصدر بانتخابات متتالية

حماس: تركيا مهوى أفئدة وقلوب المسلمين والحملة الاسرائيلية ضدها "وقحة"

20191011114647

ترامب بنظر الإسرائيليين : رئيس سيئ وخيانته لإسرائيل قادمة

رئيس الموساد يزعم : سليماني ليس على قائمة الاغتيالات وحماس تخفي اغتيال اعضائها

5da012b74236042b802bade8

صاروخان يستهدفان ناقلة نفط إيرانية قرب جدة وطهران تؤكد : "عمل إرهابي"