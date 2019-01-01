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45 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى

الجمعة 11 أكتوبر 2019 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
45 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى


القدس المحتلة / سما /

 أدى 45 ألف مصلِّ، اليوم، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

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