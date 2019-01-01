الرئيسية
أخبار فلسطين
شؤون إسرائيلية
فلسطين 48
سما الجاليات
منوعات
فنون
اتصل بنا
الرئيسية
أخبار فلسطين
شؤون إسرائيلية
فلسطين 48
سما الجاليات
منوعات
فنون
اتصل بنا
ادخل كلمة البحث
45 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى
طولكرم: الإفراج عن القيادي في حماس رأفت ناصيف
"إيران لا تريد حربا مع إسرائيل".. واجتماع الكابينيت الأخير حدث سياسي ذو نكهة أمنية
وزارة العمل تؤكد: لسنا الجهة المنفذة لمشروع غزة الطارئ وهذا ما يقتصر عليه دورنا
قوات الاحتلال تطلق النار تجاه مرصد للمقاومة شرق خانيونس
الزراعة: هذا ما يستهلكه قطاع غزة من البيض يوميا
إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية
عضو بمركزية فتح: مستعدون لدفع ثمن المصالحة والمرسوم الرئاسي حول الانتخابات سيصدر بانتخابات متتالية
بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة
اصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب برطعة
الرئيسية
أخبار فلسطين
45 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى
الجمعة 11 أكتوبر 2019 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /
أدى 45 ألف مصلِّ، اليوم، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.
الأكثر قراءة اليوم
حماس تحدد موقفها من زيارة لجنة الانتخابات لقطاع غزة
وفاة مواطنة "26 عامًا" بغزة إثر تسممها بعد تناولها سمك "الأرنب" السام
ما الذي يسعى إليه إردوغان في الشمال السوري؟
حماس تعلق على زيارة المنتخب السعودي لرام الله..
تعرف إلى الرجل الذي "أخفى" بن لادن لسنوات بباكستان وقتل مؤخرا
صاروخان يستهدفان ناقلة نفط إيرانية قرب جدة وطهران تؤكد : "عمل إرهابي"
اول موقف فلسطيني حول العملية العسكرية التركية في سوريا !!
الأخبار الرئيسية
بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة
عضو بمركزية فتح: مستعدون لدفع ثمن المصالحة والمرسوم الرئاسي حول الانتخابات سيصدر بانتخابات متتالية
حماس: تركيا مهوى أفئدة وقلوب المسلمين والحملة الاسرائيلية ضدها "وقحة"
ترامب بنظر الإسرائيليين : رئيس سيئ وخيانته لإسرائيل قادمة
رئيس الموساد يزعم : سليماني ليس على قائمة الاغتيالات وحماس تخفي اغتيال اعضائها
عاجل
adnan@samanews.com