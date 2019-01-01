حماية المستهلك تطلق برنامج التوعية والتثقيف في مدارس جنين

جنين / سما

قام علي فهمي أبو بكر رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة جنين والدكتور محمد أبو شربة أمين الصندوق وخيرية حرز الله مسؤولة قسم الصحة المدرسية في مديرية التربية والتعليم في جنين والمشرف التربوي الأستاذ أسعد حبايب بزيارة ثلاث مدارس في مدينة جنين حيث بدأ البرنامج بزيارة مدرسة السلام الثانوية، ولقاء مدير المدرسة عدنان أبو فرحة، والأستاذ محمد قبها، وكذلك زيارة مدرسة الشهيد فرحات حشاد في واد برقين ولقاء مدير المدرسة رأفت ستيتي والأستاذ عبدالرحمن عبادي،

وكذلك زيارة مدرسة بنات جنين الثانوية ولقاء مديرة المدرسة دجلة القاروط وتم إلقاء محاضرة في كل مدرسة حول جمعية حماية المستهلك، حيث قام أبو بكر والدكتور أبو شربة بتقديم عرض عن حقوق المستهلك وعن ثقافة الإستهلاك وسلامة المنتج، وتم تقديم فكرة عن يوم المنتج الوطني ويوم المستهلك العالمي.

يذكر أن جمعية حماية المستهلك في محافظة جنين حديثة النشأة تم تأسيسها منذ ثلاثة أشهر بمبادرة شبابية.

وتم التركيز على أهمية خلق وعي ورقابة شعبية على صلاحية المنتج، وتجنب شراء البضائع المعرضة تحت أشعة الشمس.

كما ورافق وفد الجمعية شركة الجبريني للألبان حيث تم عرض فلم عن الشركة وخطوط الانتاج، وأكد أبو بكر أنه هناك تعاون مع اتحاد الصناعات الغذائية حيث في كل جولة سترافقنا إلى المدارس شركة منتجات فلسطينية بهدف تعزيز ودعم المنتج الوطني.