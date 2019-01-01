  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماية المستهلك تطلق برنامج التوعية والتثقيف في مدارس جنين

الجمعة 11 أكتوبر 2019 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما

قام علي فهمي أبو بكر رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة جنين والدكتور محمد أبو شربة أمين الصندوق وخيرية حرز الله مسؤولة قسم الصحة المدرسية في مديرية التربية والتعليم في جنين والمشرف التربوي الأستاذ أسعد حبايب بزيارة ثلاث مدارس في مدينة جنين حيث بدأ البرنامج بزيارة مدرسة السلام الثانوية، ولقاء مدير المدرسة عدنان أبو فرحة، والأستاذ محمد قبها، وكذلك زيارة مدرسة الشهيد فرحات حشاد في واد برقين ولقاء مدير المدرسة رأفت ستيتي والأستاذ عبدالرحمن عبادي،

وكذلك زيارة مدرسة بنات جنين الثانوية ولقاء مديرة المدرسة دجلة القاروط وتم إلقاء محاضرة في كل مدرسة حول جمعية حماية المستهلك، حيث قام أبو بكر والدكتور أبو شربة بتقديم عرض عن حقوق المستهلك وعن ثقافة الإستهلاك وسلامة المنتج، وتم تقديم فكرة عن يوم المنتج الوطني ويوم المستهلك العالمي.

يذكر أن جمعية حماية المستهلك في محافظة جنين حديثة النشأة تم تأسيسها منذ ثلاثة أشهر بمبادرة شبابية.

وتم التركيز على أهمية خلق وعي ورقابة شعبية على صلاحية المنتج، وتجنب شراء البضائع المعرضة تحت أشعة الشمس.

كما ورافق وفد الجمعية شركة الجبريني للألبان حيث تم عرض فلم عن الشركة وخطوط الانتاج، وأكد أبو بكر أنه هناك تعاون مع اتحاد الصناعات الغذائية حيث في كل جولة سترافقنا إلى المدارس شركة منتجات فلسطينية بهدف تعزيز ودعم المنتج الوطني.

#حماية المستهلك

الأكثر قراءة اليوم

حماس تحدد موقفها من زيارة لجنة الانتخابات لقطاع غزة

وفاة مواطنة "26 عامًا" بغزة إثر تسممها بعد تناولها سمك "الأرنب" السام

أردوغان يهاجم السعودية ومصر والاتحاد الأوروبي وكل من قال لا لـ"نبع السلام"

ما الذي يسعى إليه إردوغان في الشمال السوري؟

حماس تعلق على زيارة المنتخب السعودي لرام الله..

مالية غزة تعلن لموظفيها موعد بدء التسجيل للاستفادة من المستحقات

تعرف إلى الرجل الذي "أخفى" بن لادن لسنوات بباكستان وقتل مؤخرا

الأخبار الرئيسية

حماس: تركيا مهوى أفئدة وقلوب المسلمين والحملة الاسرائيلية ضدها "وقحة"

20191011114647

ترامب بنظر الإسرائيليين : رئيس سيئ وخيانته لإسرائيل قادمة

رئيس الموساد يزعم : سليماني ليس على قائمة الاغتيالات وحماس تخفي اغتيال اعضائها

5da012b74236042b802bade8

صاروخان يستهدفان ناقلة نفط إيرانية قرب جدة وطهران تؤكد : "عمل إرهابي"

غزة : استعدادات لجمعة "اطفالنا الشهداء" على حدود القطاع