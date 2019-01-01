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إصابة شاب برصاص الاحتلال بمحاذاة الجدار العنصري قرب حاجز برطعة

الجمعة 11 أكتوبر 2019 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما

أصيب شاب من بلدة قباطية، اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من حاجز برطعة العسكري المقام على أراضي المواطنين جنوب غرب جنين.

وأفاد مدير إسعاف الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي ، بأن الشاب أحمد بسام كميل (25 عاما)، أصيب برصاصة اخترقت يده وأخرى في الشريان الفخذي.

وأكد أن الطواقم الطبية نقلت الشاب كميل إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، لتقديم العلاج اللازم له، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة.

يشار إلى أن إطلاق النار على المواطنين قرب الجدار العنصري تكرر في الأيام الأخيرة؛ إذ أصيب بنفس الطريقة أربعة مواطنين خلال أسبوع، كان آخرهم الشاب أحمد صعابنة الذي أصيب برصاص الاحتلال يوم أمس.

#الاحتلال #برطعة

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