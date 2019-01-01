  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: تركيا مهوى أفئدة وقلوب المسلمين والحملة الاسرائيلية ضدها "وقحة"

الجمعة 11 أكتوبر 2019 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: تركيا مهوى أفئدة وقلوب المسلمين والحملة الاسرائيلية ضدها "وقحة"


غزة/ الاناضول/

اعتبر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمعة، أن تركيا مهوى أفئدة المسلمين، والحملة الإعلامية الإسرائيلية ضد أنقرة "وقحة ومرفوضة".

جاء ذلك في تغريدة نشرها القيادي بالحركة سامي أبو زهري، عبر تويتر.

وقال:"الحملة الإعلامية الإسرائيلية ضد تركيا وقحة ومرفوضة، وإسرائيل ستبقى هي العدو وتركيا هي مهوى قلوب المسلمين في العالم".

والخميس، دان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عملية "نبع السلام" التركية التي تستهدف المنظمات الإرهابية شمالي سوريا، وتمكين اللاجئين السوريين من العودة إلى بلادهم.

فيما تجاهل نتنياهو الغارات التي تنفذها مقاتلات سلاح جوه داخل سوريا منذ سنوات، وعمليات القتل والتطهير العرقي التي تمارسها حكومات تل أبيب المتعاقبة بحق الفلسطينيين، منذ عقود.

الأكثر قراءة اليوم

حماس تحدد موقفها من زيارة لجنة الانتخابات لقطاع غزة

وفاة مواطنة "26 عامًا" بغزة إثر تسممها بعد تناولها سمك "الأرنب" السام

أردوغان يهاجم السعودية ومصر والاتحاد الأوروبي وكل من قال لا لـ"نبع السلام"

ما الذي يسعى إليه إردوغان في الشمال السوري؟

حماس تعلق على زيارة المنتخب السعودي لرام الله..

حماس تدين "الاعتداء الآثم" على كنيس يهودي في ألمانيا

مالية غزة تعلن لموظفيها موعد بدء التسجيل للاستفادة من المستحقات

الأخبار الرئيسية

20191011114647

ترامب بنظر الإسرائيليين : رئيس سيئ وخيانته لإسرائيل قادمة

رئيس الموساد يزعم : سليماني ليس على قائمة الاغتيالات وحماس تخفي اغتيال اعضائها

5da012b74236042b802bade8

صاروخان يستهدفان ناقلة نفط إيرانية قرب جدة وطهران تؤكد : "عمل إرهابي"

غزة : استعدادات لجمعة "اطفالنا الشهداء" على حدود القطاع

اردوغان

ما الذي يسعى إليه إردوغان في الشمال السوري؟