حماس: تركيا مهوى أفئدة وقلوب المسلمين والحملة الاسرائيلية ضدها "وقحة"

غزة/ الاناضول/

اعتبر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمعة، أن تركيا مهوى أفئدة المسلمين، والحملة الإعلامية الإسرائيلية ضد أنقرة "وقحة ومرفوضة".



جاء ذلك في تغريدة نشرها القيادي بالحركة سامي أبو زهري، عبر تويتر.



وقال:"الحملة الإعلامية الإسرائيلية ضد تركيا وقحة ومرفوضة، وإسرائيل ستبقى هي العدو وتركيا هي مهوى قلوب المسلمين في العالم".



والخميس، دان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عملية "نبع السلام" التركية التي تستهدف المنظمات الإرهابية شمالي سوريا، وتمكين اللاجئين السوريين من العودة إلى بلادهم.



فيما تجاهل نتنياهو الغارات التي تنفذها مقاتلات سلاح جوه داخل سوريا منذ سنوات، وعمليات القتل والتطهير العرقي التي تمارسها حكومات تل أبيب المتعاقبة بحق الفلسطينيين، منذ عقود.