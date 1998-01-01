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رئيس وزراء إثيوبيا يفوز بجائزة نوبل للسلام

الجمعة 11 أكتوبر 2019 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس وزراء إثيوبيا يفوز بجائزة نوبل للسلام


وكالات

أفادت وكالة "رويترز" بأن لجنة جائزة نوبل للسلام قررت منح الجائزة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وساهم آبي أحمد فى استعادت إثيوبيا وإريتريا العلاقات في يوليو 2018 بعد سنوات من العداء وبعد حرب حدودية استمرت من عام 1998 إلى عام 2000.
وقيمة الجائزة تسعة ملايين كرونة سويدية أي ما يساوي حوالي 900 ألف دولار، وسيكون تقديمها في أوسلو في العاشر من ديسمبر.
وتُسلّم جوائز نوبل في احتفال رسمي في العاشر من ديسمبر من كل عام على أن تُعلن أسماء الفائزين في شهر أكتوبر من العام نفسه من قبل اللجان المختلفة والمعنية في تحديد الفائزين لجائزة نوبل.

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